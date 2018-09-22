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Москва и Минск ищут решение проблемы с поставками темных нефтепродуктов

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15:30 22.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия и Россия выработали два варианта решения вопросов с "перетаможкой" и поставкой в республику темных нефтепродуктов. Об этом заявил в субботу президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам своих переговоров в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Самый главный вопрос, который обсуждался, был связан с возвратом денежных средств от "перетаможки" сырой нефти в белорусский бюджет. А также вопрос переработки в Беларуси темных нефтепродуктов, к примеру, мазута, который покупался нашими компаниями у российских, перерабатывался, а нефтепродукты реализовывались на белорусском и зарубежных рынках", - отметил Лукашенко, слова которого приводит агентство БЕЛТА.

Белорусский лидер назвал этот вопрос "непростым и сложным". "Мы выработали два варианта и договорились с президентом России, что мы эти два варианта обсудим в Минске. И в Душанбе (на полях предстоящего саммита СНГ - прим. ТАСС) окончательно согласуем решение этого вопроса", - сказал Лукашенко. "Но фактически он решен. Нужно выбрать тот или иной вариант. Сегодня мы и обсудим с вами, какой вариант, углубившись в те договоренности, которых мы достигли с Россией", - уточнил президент Белоруссии.

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