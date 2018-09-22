Данные о гибели Ил-20 буду опубликованы 23 сентября - Минобороны РФ

16:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минобороны РФ в воскресенье, 23 сентября, опубликует детальную информацию об обстоятельствах катастрофы российского самолета Ил-20, сбитого у побережья Сирии 17 сентября. Об этом сообщили в субботу журналистам в военном ведомстве.

"Будет доведена поминутная хронология трагедии с представлением объективных данных радиолокационных средств системы отображения информации о воздушной обстановке в Сирии 17 сентября и действий израильской авиации в районе авиакатастрофы", - сказали в ведомстве.



