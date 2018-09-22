Минкультуры Украины решило оценить имущество УПЦ
19:30 22.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Чиновники Министерства культуры Украины решили оценить имущество Украинской православной церкви (УПЦ), не дожидаясь решения об автокефалии украинской церкви. Об этом сообщает в субботу Информационно-просветительский отдел УПЦ Московского патриархата.
"В последних церковных событиях и активной поддержке государством процесса предоставления так называемого томоса действия Минкультуры порождают беспокойство относительно того, что эта инициатива может быть первым звеном в цепи инициатив по захвату собственности религиозных общин УПЦ в пользу раскольников", - отмечается в сообщении.
В информации особо подчеркивается, что глава непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет неоднократно публично заявлял о претензиях на главные святыни православного народа - Киево-Печерскую и Почаевскую лавры.
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