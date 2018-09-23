Ветрено, дождливо и пасмурно будет в Москве в воскресенье

08:34

Сегодня москвичи впервые ощутят на себе дыхание осени. Прохождение холодного атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном, станет причиной пасмурной, дождливой и ветреной погоды, а рекордное тепло, случившееся накануне, сменится настоящим сентябрьским холодом.





Днем облачно, вечером с прояснениями, ливневые дожди. Максимальная температура в городе +13…+15°, по области +11…+16°. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 5-10 м/с, порывистый. Относительная влажность 62-67%. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 743 мм рт. ст., - сообщает сайт "Метеовести".