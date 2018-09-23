СМИ: Россия может "обрезать крылья" Израилю в Сирии
09:00 23.09.2018 Источник: Газета.Ru
В Иерусалиме опасаются, что после крушения Ил-20 ответные действия России могут «обрезать крылья» Израилю. Об этом пишет израильская газета Haaretz.
В частности, власти страны боятся, что Россия запретит самолетам израильских ВВС летать над частью сирийской территории. В Иерусалиме надеются на временный характер таких мер.
Министр обороны Авигдор Либерман, по данным газеты, рассказал, что совместное обсуждение трагедии российской и израильской стороной свидетельствуют о хороших отношениях двух стран. Газета же подчеркивает, что Либерман в своих ответах маневрировал «больше, чем пилоты российского Ил», - пишет Газета.ru
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