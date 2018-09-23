СМИ: Россия может достроить "Северный поток – 2" за свой счет

10:50 Источник: Газета.Ru

Россия готова за свой счет достроить газопровод «Северный поток – 2», если остальные инвесторы прекратят вкладывать средства из-за санкций. Об этом пишет Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники.

По данным газеты, президент России Владимир Путин в ходе визита в Германию лично заверил, что Россия готова взять на себя финансирование строительства газопровода.

Издание отмечает, что помимо «Газпрома» в консорциум Nord Stream 2 AG, который осуществляет строительство «Северного потока – 2», входят также иностранные компании, в частности Uniper, Wintershall и Shell. Под угрозой американских санкций они могут покинуть проект.