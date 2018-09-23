Либерман: У нас не будет громкого спора с Россией в СМИ по поводу крушения Ил-20

11:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман выразил в воскресенье надежду, что отношения с Россией удастся урегулировать после кризиса из- за гибели самолета Ил-20 над Средиземным морем. Соответствующее заявление он сделал в интервью израильскому государственному радио "Кан", отвечая на вопрос о результатах переговоров в Москве в четверг командующего ВВС еврейского государства Амикама Норкина.

"Я думаю, что ситуация находится под контролем, постоянно ведется диалог, поэтому я верю, что ситуацию удастся урегулировать", - сказал министр. "У нас не будет громкого спора с Россией в СМИ, и мы, конечно, считаем преувеличением то, как эта история преподносится в средствах массовой информации, так как это не отражает уровня наших обсуждений и контактов, которые произошли в последние дни", - добавил он. Делегация израильских военных во главе с Норкиным представила в ходе визита в Москву в четверг российским коллегам свою информацию о том, что причиной гибели российского самолета Ил-20 17 сентября стал беспорядочный огонь сирийских ПВО.