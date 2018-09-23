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Новости

В ОПЕК+ на "Твиттер" Трампа не ориентируются

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12:10 23.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ОПЕК+ не учитывает высказывания президента США Дональда Трампа при принятии решений, сообщил журналистам министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех.

"Это, конечно же не правда. Мы смотрим [не на Twitter президента США Дональда Трампа], а на более важные вещи, такие как ценообразование и рынок", - сказал министр, отвечая на вопрос, учитывает ли ОПЕК+ в своих решениях заявления Трампа.

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