В ОПЕК+ на "Твиттер" Трампа не ориентируются

12:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ОПЕК+ не учитывает высказывания президента США Дональда Трампа при принятии решений, сообщил журналистам министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех.

"Это, конечно же не правда. Мы смотрим [не на Twitter президента США Дональда Трампа], а на более важные вещи, такие как ценообразование и рынок", - сказал министр, отвечая на вопрос, учитывает ли ОПЕК+ в своих решениях заявления Трампа.