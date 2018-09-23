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СМИ: Российский бизнес спасает свои деньги от санкций, не надеясь на власть

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13:00 23.09.2018 Источник: Газета.Ru

Российские бизнесмены вынуждены возвращать свои активы на родину из-за санкций США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, многие крупные предприниматели из России с апреля этого года переводят свои активы из европейских и американских банков в российские. Кроме того, бизнесмены предпочитают по минимуму использовать при расчетах нацвалюту США и копят рубли. С кредиторами российские экспортеры также обговаривают возможность возвращения долгов не в долларах, а в других валютах.

Отмечается, что у правительства страны нет всеобъемлющего плана помощи компаниям из России, которые попали под санкции со стороны США, поэтому бизнесмены предпринимают меры сами.

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