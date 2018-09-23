Элла Памфилова не исключила отмену выборов губернатора Хабаровского края

16:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что ЦИК может рассмотреть вариант отмены губернаторских выборов в Хабаровском крае, хотя такое развитие событий нежелательно. Об этом Памфилова заявила в комментарии радио "Говорит Москва" в воскресенье.

"Мы сделали все для того, чтобы этого не произошло, но посмотрим, посмотрим на основе всех фактов, которые сейчас поступают. Не хотелось бы. Столько усилий был предпринято, чтобы там все прошло нормально. Сейчас изучаю все факты, честно говоря, немножко разочарована, хотелось бы, чтобы кампания была более чистая", - сказала Памфилова, отвечая на вопрос о возможности отмены результатов голосования.