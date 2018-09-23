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Хейли: Уход Асада в отставку - "вопрос времени"

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16:50 23.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты не пытаются вынудить президента Сирии Башара Асада покинуть свой пост, но его уход - "вопрос времени". С таким утверждением выступила в воскресенье постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в интервью телеканалу Си-би-эс.

"Это вопрос времени, когда он [Асад] уйдет", - отметила она, добавив, что Вашингтон не пытается вынудить президента Сирии покинуть свой пост.

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