Памфилова: Оснований для отмены выборов в Хабаровском крае пока нет

17:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оснований для отмены итогов голосования во втором туре выборов губернатора Хабаровского края в данный момент нет. Об этом проинформировала в воскресенье председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Заявляю, что в настоящий момент у избирательной комиссии Хабаровского края и у ЦИК России нет оснований для отмены итогов выборов в Хабаровском крае", - приводятся ее слова в сообщении пресс-службы ЦИК.