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Новости

Сильвио Берлускони хочет попасть в Европарламент

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07:00 24.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Европарламент. Об этом политик заявил в воскресенье, передает новостной канал "РАИ-ньюс-24".

"Я думаю выставить свою кандидатуру на европейских выборах. Меня все просят об этом. Если мы хотим спасти Италию, надо играть серьезно", - приводит канал слова Берлускони, которому в конце месяца исполнится 82 года.

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