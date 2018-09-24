Сильвио Берлускони хочет попасть в Европарламент

07:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Европарламент. Об этом политик заявил в воскресенье, передает новостной канал "РАИ-ньюс-24".

"Я думаю выставить свою кандидатуру на европейских выборах. Меня все просят об этом. Если мы хотим спасти Италию, надо играть серьезно", - приводит канал слова Берлускони, которому в конце месяца исполнится 82 года.