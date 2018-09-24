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Роскосмос рассматривает проект строительства научной станции на Луне

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07:31 24.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия рассматривает проект создания научной станции на поверхности Луны, не исключена кооперация с США и странами БРИКС. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в Роскосмосе.

"Роскосмос рассматривает проект строительства научной станции на поверхности Луны. Это может быть как полностью отечественная программа, так и в рамках международной кооперации - облик будет определен в соответствии с ресурсами корпорации и по итогам переговоров с партнерами", - сказали в госкорпорации.

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