Роскосмос рассматривает проект строительства научной станции на Луне

07:31 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия рассматривает проект создания научной станции на поверхности Луны, не исключена кооперация с США и странами БРИКС. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в Роскосмосе.

"Роскосмос рассматривает проект строительства научной станции на поверхности Луны. Это может быть как полностью отечественная программа, так и в рамках международной кооперации - облик будет определен в соответствии с ресурсами корпорации и по итогам переговоров с партнерами", - сказали в госкорпорации.