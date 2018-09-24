В ЦИК рассказали, почему задержали ввод протоколов в одном из районов Владимира

07:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Член Центральной избирательной комиссии Александр Кинев опроверг информацию о сбое в системе ГАС "Выборы" во время второго тура выборов губернатора Владимирской области. Об этом он заявил журналистам в ночь на понедельник.

"В течение дня у нас возникали некие вводные, связанные с попытками неких третьих сил провоцировать ситуацию во Владимирской области. Мы были вынуждены задержать ввод протоколов по одному из районов Владимира в связи с тем, что ожидалась провокация. Сейчас эту проблему решают правоохранительные органы", - сказал Кинев, отвечая на вопрос о сбое и задержке ввода протоколов во Владимире.