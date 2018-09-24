На юге России, включая Крым, пройдут военные учения с участием авиации и флота

07:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 50 самолетов, включая сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3, и около 10 кораблей Черноморского флота примут участие в учениях на юге России, в том числе в Крыму. Об этом сообщил в понедельник журналистам начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"В совместном учении примут участие более 1 тыс. военнослужащих объединения (4-й армии ВВС и ПВО - прим. ТАСС) и будет задействовано более 50 самолетов дальней, оперативно-тактической, штурмовой авиации, в том числе самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, <...> сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, а также около 10 кораблей Черноморского флота", - говорится в сообщении, поступившем в ТАСС.