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Печально известное судно Aquarius лишают приписки к Панамским портам

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08:50 24.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Судно французской неправительственной организации SOS Mediterranee Aquarius, занимающееся спасением мигрантов в Средиземноморье, лишится регистрации в Панаме, что приравняет его к пиратскому судну. Об этом сообщает в понедельник газета "Стампа".

По данным издания, НПО получила уведомление от панамских властей, что они вынуждены отказать в приписке к своим портам и выписать корабль из судовых регистров, так как "своей деятельностью НПО нарушает предусмотренные законом процедуры".

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