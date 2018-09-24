Печально известное судно Aquarius лишают приписки к Панамским портам

08:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Судно французской неправительственной организации SOS Mediterranee Aquarius, занимающееся спасением мигрантов в Средиземноморье, лишится регистрации в Панаме, что приравняет его к пиратскому судну. Об этом сообщает в понедельник газета "Стампа".

По данным издания, НПО получила уведомление от панамских властей, что они вынуждены отказать в приписке к своим портам и выписать корабль из судовых регистров, так как "своей деятельностью НПО нарушает предусмотренные законом процедуры".