Печально известное судно Aquarius лишают приписки к Панамским портам
08:50 24.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Судно французской неправительственной организации SOS Mediterranee Aquarius, занимающееся спасением мигрантов в Средиземноморье, лишится регистрации в Панаме, что приравняет его к пиратскому судну. Об этом сообщает в понедельник газета "Стампа".
По данным издания, НПО получила уведомление от панамских властей, что они вынуждены отказать в приписке к своим портам и выписать корабль из судовых регистров, так как "своей деятельностью НПО нарушает предусмотренные законом процедуры".
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