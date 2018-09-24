СМИ: Российская пшеница несет угрозу американским фермерам
08:25 24.09.2018 Источник: Газета.Ru
Рекордные объемы урожая и экспорта пшеницы из России является угрозой благосостоянию американских фермеров, которым все труднее выдерживать конкуренцию на данном рынке, пишет The Wall Street Journal.
Издание отмечает, что российское сельское хозяйство процветает несмотря на то, что цены на зерно на мировых рынках падают уже не первый год. По данным газеты, объем экспорта российской пшеницы за минувший год превысил 40 млн тонн, что является мировым рекордом за последнюю четверть века.
Подчеркивается, что конкуренция со стороны России на этом рынке представляет угрозу благосостоянию фермеров из Соединенных Штатов.
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