Навальный провел на свободе несколько секунд
09:00 24.09.2018 Источник: РБК
Сотрудники правоохранительных органов задержали главу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального сразу же после того, как он вышел на свободу, отбыв 30 суток административного ареста. Об этом сообщил начальник штаба ФБК Леонид Волков.
«Алексея Навального задержали на выходе из спецприемника. Открыли дверь — и тут же провели в автобус. И увезли в неизвестном направлении», — написал Волков в своем Twitter.
Навальный отбывал 30-суточный арест по решению Тверского суда Москвы, которое было объявлено 27 августа. Задержали политика 25 августа. Административное дело по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения акции) было открыто еще в январе. РБК
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