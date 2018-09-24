ВМС Украины обвинили РФ в создании опасных инцидентов
09:05 24.09.2018 Источник: Коммерсант.ru
Военно-морские силы (ВМС) Украины считают, что российские корабль и военный самолет создали опасные инциденты в Керченском проливе, в частности, во время прохождения украинских судов. Речь идет о поисково-спасательном судне «Донбасс» и морском буксире «Корец», которые уже вошли в Азовское море.
Согласно сообщению ВМС в Facebook, 20 сентября со стороны корабля «Приазовье», а 21 сентября — Су-27 были допущены опасные инциденты. Корабль якобы совершил чрезмерное сближение с украинскими судами, а истребитель — опасно приблизился к самолету Ан-26 ВМС Украины, который выполнял плановое задание над Черным морем. Коммерсантъ
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