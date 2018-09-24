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Новости

От России нет пользы ни на Украине, ни в Сирии - Помпео

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09:20 24.09.2018 Источник: Lenta.ru

Госсекретарь США Майк Помпео считает, что Россия является бесполезной страной. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC News.

Отвечая на предположение журналиста о том, верно ли, что от России «нет пользы ни на Украине, ни в Сирии», Помпео ответил, что данное суждение «достаточно верно». «Это очень печально, поскольку есть множество аспектов, где наши интересы совпадают. Но не ценности, в этом Россия сильно отличается от нас. От них не было пользы ни на Украине, ни в Сирии», — сказал глава американской дипломатии.

20 сентября США ввели новый пакет санкций против российских компаний и физических лиц. Lenta.Ru

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