От России нет пользы ни на Украине, ни в Сирии - Помпео
09:20 24.09.2018 Источник: Lenta.ru
Госсекретарь США Майк Помпео считает, что Россия является бесполезной страной. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC News.
Отвечая на предположение журналиста о том, верно ли, что от России «нет пользы ни на Украине, ни в Сирии», Помпео ответил, что данное суждение «достаточно верно». «Это очень печально, поскольку есть множество аспектов, где наши интересы совпадают. Но не ценности, в этом Россия сильно отличается от нас. От них не было пользы ни на Украине, ни в Сирии», — сказал глава американской дипломатии.
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