0
0
74
Новости

Вступили в силу взаимные пошлины США и Китая

Добавить в избранное

09:32 24.09.2018 Источник: РОСБАЛТ

В США 24 сентября начали действовать новые 10-процентные тарифы на импорт из КНР. Пошлинами в новом витке торговой войны обложили продукцию в $200. Китай вместе с тем ввел дополнительные пошлины на американские поставки в $60 млрд. Если Китай введет зеркальные меры, Вашингтон обещал прибегнуть к дополнительному пакету повышенных тарифов на товары в $267 млрд.

Две державы до этого взаимно ввели пошлины на продукцию в объеме $50 млрд.  Росбалт

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

10:05 24.09.2018
В США грузовой поезд упал в реку из-за разрушения моста
0
0
10:00 24.09.2018
Программа маткапитала, скорее всего, будет продлена после 2021 года - Голикова
0
11
09:20 24.09.2018
От России нет пользы ни на Украине, ни в Сирии - Помпео
0
104
09:05 24.09.2018
ВМС Украины обвинили РФ в создании опасных инцидентов
0
127
09:00 24.09.2018
Навальный провел на свободе несколько секунд
0
148
08:50 24.09.2018
Печально известное судно Aquarius лишают приписки к Панамским портам
0
133
08:40 24.09.2018
Жители Японии против договора с Россией без предварительных условий - опрос
0
148
08:25 24.09.2018
СМИ: Российская пшеница несет угрозу американским фермерам
0
185
08:20 24.09.2018
Глава WADA объяснил решение о восстановлении статуса РУСАДА
0
170
08:10 24.09.2018
Западный циклон принесет в Москву облачность и дожди
0
163

Возврат к списку