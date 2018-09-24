Вступили в силу взаимные пошлины США и Китая
09:32 24.09.2018 Источник: РОСБАЛТ
В США 24 сентября начали действовать новые 10-процентные тарифы на импорт из КНР. Пошлинами в новом витке торговой войны обложили продукцию в $200. Китай вместе с тем ввел дополнительные пошлины на американские поставки в $60 млрд. Если Китай введет зеркальные меры, Вашингтон обещал прибегнуть к дополнительному пакету повышенных тарифов на товары в $267 млрд.
Две державы до этого взаимно ввели пошлины на продукцию в объеме $50 млрд. Росбалт
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