В США грузовой поезд упал в реку из-за разрушения моста
10:05 24.09.2018
Порядка 20 вагонов грузового поезда упали в реку в результате обрушения железнодорожного моста в американском штате Айова. Предварительно, конструкция просто не выдержала тяжести состава. Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на местные власти.
На месте крушения железнодорожного состава работают экстренные службы. Информация о пострадавших и погибших не приводится. Отмечается, что угрозы попадания опасных веществ в реку нет. Life.ru
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