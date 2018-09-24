Глобальная комиссия по наркополитике предложила государствам перейти к легальному регулированию наркорынка
11:00 24.09.2018 Источник: Коммерсант.ru
Международные конвенции по контролю за наркотиками, базирующиеся на идеологии запрета, не смогли добиться поставленных целей и снизить запрос наркопотребителей и объем предложения на черном рынке, вновь признали члены Глобальной комиссии по наркополитике в докладе «Регулирование: ответственный подход к контролю над наркотиками». Авторы документа рекомендуют странам в зависимости от их опыта и ситуации инициировать реформы и начать легально регулировать рынок наркотиков, используя, в частности, уже подтвердившие эффективность методы контроля за рынком алкоголя или табака.
Российские эксперты говорят, что применительно к России обсуждать такой вариант развития событий «очень рано». Коммерсантъ
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