"Газпром" потерял первое место в рейтинге крупнейших энергокомпаний мира
11:05 24.09.2018 Источник: RNS
Корпорация «Газпром» опустилась с первого на 17-е место в рейтинге крупнейших энергетических компаний мира S&P Global Platts Top 250 Global Energy Company Rankings. В 2018 году список возглавляет американская компания Exxon Mobil, как и два года назад.
В 2016 году «Газпром» занял в рейтинге третью строчку, а в 2015 году занимал только 43-е место. «Лукойл» в текущем году расположился на второй строчке рейтинга, поднявшись за год на четыре позиции. В 2016 году компания занимала шестое место, а в 2015 году находилась на 13-м месте. RNS
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