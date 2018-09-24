Правительство выступило против возвращения курилок в аэропорты
11:20 24.09.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В правительстве не поддержали возвращение курилок в аэропорты. Об этом в интервью агентству РИА Новости сообщила вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова. По её словам, законодательная инициатива была рассмотрена кабинетом министров и не нашла поддержки.
Законопроект об «установлении возможности курения табака в специально выделенных изолированных помещениях аэропортов» в ноябре прошлого года внёс в Госдуму депутат Сергей Боярский. Этот документ поддержал Минтранс, который отмечал, что отсутствие курилок ставит российские аэропорты в невыгодное конкурентное положение, так как в большинстве зарубежных аэропортов такие комнаты есть. Говорит Москва
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