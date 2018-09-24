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Новости

Украина уже сейчас сдерживает РФ на восточных рубежах НАТО - Порошенко

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12:00 24.09.2018 Источник: Известия

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что его страна играет ключевую роль в сдерживании России на восточных рубежах НАТО. В интервью Rheinische Post украинский лидер уверил, что «оптимистичный и сильный духом» украинский народ сражается за демократию и Европу.

«В настоящее время мы тратим 6% ВВП на армию. И я считаю, что тем самым мы фактически уже сегодня играем важную роль в борьбе с Россией на восточном фланге НАТО. При этом мы сражаемся не только за себя, но и за Европу, демократию, свободу, Запад и западные ценности», — сказал Порошенко.

Кроме того, он рассказал, что впервые за «300-летнюю историю Украины» 70% населения страны хотят вступления Украины в НАТО и Евросоюз и именно РФ якобы способствовала стремлению Киева в альянс. Известия

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