Светлана Орлова прокомментировала свое поражение на выборах
11:32 24.09.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Светлана Орлова отреагировала на своё поражение во втором туре выборов. Действующий губернатор Владимирской области заявила «Говорит Москва», что считает выборы состоявшимися и принимает решение народа.
«Ничего я уже комментировать не буду. Выбор народа. Выборы состоялись. Они так приняли решение».
Напомним, второй тур губернаторских выборов прошёл во Владимирской области накануне. По итогам подсчёта голосов с результатом 57,03% лидирует кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин. Действующий губернатор Светлана Орлова набрала 37,46% голосов избирателей.
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