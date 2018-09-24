Россияне стали реже болеть гриппом
13:05 24.09.2018 Источник: Известия
За семь месяцев этого года гриппом переболели 38 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные в докладах Роспотребнадзора, с которыми ознакомились «Известия». Число заразившихся по сравнению с тем же периодом прошлого года сократилось на четверть.
В относительных показателях заболеваемость в этом году составила 26 случаев на 100 тыс. населения, в прошлом в те же месяцы — 34,8.
В этом году продолжается тенденция снижения заболеваемости гриппом, которая наблюдается еще с 1997 года. Как писали «Известия», в 2017-м заразилось рекордно низкое число граждан за последние 20 лет. Уровень заболеваемости по итогам года составил 34,9 случая на 100 тыс. населения. Это в 150 раз меньше, чем в 1997-м.
В Минздраве сообщили «Известиям», что причина — в увеличении охвата населения вакцинацией.
В 1996-м году прививки делали только 4,9 млн граждан, а в 2017-м — 67,3 млн (47% россиян), подтвердили в Роспотребнадзоре. В прошлом году характер эпидемии в России был умеренным благодаря вакцинации, несмотря на неблагополучие по гриппу в Европе, отметили в службе.
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