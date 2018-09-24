В главном буддистском храме Калмыкии научат калмыцкому языку

13:00 Источник: НГ-Online

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На площадке центрального хурула Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакьямуни» в течение двух месяцев всех желающих будут бесплатно обучать калмыцкому языку. Как рассказали «НГ» в пресс-службе хурула, языковые курсы начнут работать по вечерам уже с 26 сентября.

«На курсы в хуруле могут прийти те, кто не владеет калмыцким языком или знает его недостаточно хорошо. Причем возраст желающих изучать язык значения не имеет – принимаем всех. Занятия будут проходить три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам в конференц-зале хурула», – отметили в главном буддистском храме Степной республики. Занятия для желающих изучать калмыцкий язык будет вести доцент Калмыцкого госуниверситета (КГУ), кандидат филологических наук

«В последнее время тема сохранения родного языка приобрела особый резонанс в Калмыкии и даже стала политизироваться местными националистическими активистами, – прокомментировал ситуацию политический эксперт. – Республиканские власти вышли с рядом проектов по поддержке и сохранению калмыцкого языка. Инициатива администрации главного буддистского храма Калмыкии также стала откликом на общественный запрос».

Андрей Серенко