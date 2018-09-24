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В главном буддистском храме Калмыкии научат калмыцкому языку

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13:00 24.09.2018 Источник: НГ-Online

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На площадке центрального хурула Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакьямуни» в течение двух месяцев всех желающих будут бесплатно обучать калмыцкому языку. Как рассказали «НГ» в пресс-службе хурула, языковые курсы начнут работать по вечерам уже с 26 сентября.

«На курсы в хуруле могут прийти те, кто не владеет калмыцким языком или знает его недостаточно хорошо. Причем возраст желающих изучать язык значения не имеет – принимаем всех. Занятия будут проходить три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам в конференц-зале хурула», – отметили в главном буддистском храме Степной республики. Занятия для желающих изучать калмыцкий язык будет вести доцент Калмыцкого госуниверситета (КГУ), кандидат филологических наук Сергей Артаев.

«В последнее время тема сохранения родного языка приобрела особый резонанс в Калмыкии и даже стала политизироваться местными националистическими активистами, – прокомментировал ситуацию политический эксперт Павел Голод. – Республиканские власти вышли с рядом проектов по поддержке и сохранению калмыцкого языка. Инициатива администрации главного буддистского храма Калмыкии также стала откликом на общественный запрос».

Андрей Серенко

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