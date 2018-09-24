В главном буддистском храме Калмыкии научат калмыцкому языку
13:00 24.09.2018 Источник: НГ-Online
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Андрей Серенко
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