РФ оснастит ПВО Сирии системами идентификации российских самолетов

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Меры, предпринятые для безопасности российских военных в Сирии, охладят "горячие головы", в противном случае Россия будет вынуждена реагировать в соответствии со складывающейся обстановкой, заявил в понедельник министр обороны РФ"Убеждены, что реализация данных мер охладит "горячие головы" и удержит от необдуманных поступков, несущих угрозу нашим военнослужащим. В противном случае вынуждены будем реагировать в соответствии со складывающейся обстановкой", - сказал Шойгу.Командные пункты соединений и воинских частей ПВО в Сирии будут оснащены российскими автоматизированными системами, которые гарантируют идентификацию российских самолетов."Командные пункты сирийских соединений и воинских частей противовоздушной обороны будут оснащены автоматизированными системами управления, которые поставляются только в российские вооруженные силы. Это обеспечит централизованное управление всеми силами и средствами ПВО Сирии, ведение мониторинга воздушной обстановки и оперативную выдачу целеуказаний. Главное, будет гарантирована идентификация всех российских воздушных судов сирийскими средствами ПВО", - сказал Шойгу.