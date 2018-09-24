РФ оснастит ПВО Сирии системами идентификации российских самолетов
13:20 24.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Меры, предпринятые для безопасности российских военных в Сирии, охладят "горячие головы", в противном случае Россия будет вынуждена реагировать в соответствии со складывающейся обстановкой, заявил в понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Убеждены, что реализация данных мер охладит "горячие головы" и удержит от необдуманных поступков, несущих угрозу нашим военнослужащим. В противном случае вынуждены будем реагировать в соответствии со складывающейся обстановкой", - сказал Шойгу.
Командные пункты соединений и воинских частей ПВО в Сирии будут оснащены российскими автоматизированными системами, которые гарантируют идентификацию российских самолетов.
"Командные пункты сирийских соединений и воинских частей противовоздушной обороны будут оснащены автоматизированными системами управления, которые поставляются только в российские вооруженные силы. Это обеспечит централизованное управление всеми силами и средствами ПВО Сирии, ведение мониторинга воздушной обстановки и оперативную выдачу целеуказаний. Главное, будет гарантирована идентификация всех российских воздушных судов сирийскими средствами ПВО", - сказал Шойгу.
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