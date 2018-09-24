Глава МИД ФРГ рассказал о проблемах в отношениях с США
13:32 24.09.2018 Источник: Известия
Глава МИДа Германии Хайко Маас рассказал, что отношения США и Евросоюза уже не столь тесные и позитивные, как были раньше.
По словам министра, ранее стороны всегда тесно сотрудничали и проводили многочисленные консультации по тем или иным вопросам, кроме того, решения всегда принимались только после согласования на всех уровнях, пишет газета Die Zeit.
«Сейчас мы знаем о некоторых решениях США через Twitter. У меня иногда складывается впечатление, что и в США люди узнают о решениях Белого дома через Twitter. Это меняет сотрудничество», — сказал Маас в интервью агентству DPA.
Он отметил, что Европе не стоит выжидать ухода президента США Дональда Трампа, так как уже начатые структурные изменения в отношениях никуда не денутся.
«Многие думают, что могут «пересидеть» Трампа, но это суждение является ошибочным. В трансатлантических отношениях происходят структурные изменения, которые не исчезнут даже после Трампа, поэтому Германии и особенно Европе необходимо к ним приспособиться стратегически», — сказал министр. Известия
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