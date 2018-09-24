0
0
140
Новости

Глава МИД ФРГ рассказал о проблемах в отношениях с США

Добавить в избранное

13:32 24.09.2018 Источник: Известия

Глава МИДа Германии Хайко Маас рассказал, что отношения США и Евросоюза уже не столь тесные и позитивные, как были раньше.

По словам министра, ранее стороны всегда тесно сотрудничали и проводили многочисленные консультации по тем или иным вопросам, кроме того, решения всегда принимались только после согласования на всех уровнях, пишет газета Die Zeit.

«Сейчас мы знаем о некоторых решениях США через Twitter. У меня иногда складывается впечатление, что и в США люди узнают о решениях Белого дома через Twitter. Это меняет сотрудничество», — сказал Маас в интервью агентству DPA.

Он отметил, что Европе не стоит выжидать ухода президента США Дональда Трампа, так как уже начатые структурные изменения в отношениях никуда не денутся.

«Многие думают, что могут «пересидеть» Трампа, но это суждение является ошибочным. В трансатлантических отношениях происходят структурные изменения, которые не исчезнут даже после Трампа, поэтому Германии и особенно Европе необходимо к ним приспособиться стратегически», — сказал министр.  Известия

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

14:32 24.09.2018
Дума проведет 2-е чтение проекта по изменению пенсионной системы на этой неделе
0
24
14:12 24.09.2018
Президент назначил глав вновь созданных в России кассационных судов
0
72
14:00 24.09.2018
Путин обсудил с Асадом поставку С-300 в Сирию
0
100
13:20 24.09.2018
РФ оснастит ПВО Сирии системами идентификации российских самолетов
0
152
13:05 24.09.2018
Россияне стали реже болеть гриппом
0
160
13:00 24.09.2018
В главном буддистском храме Калмыкии научат калмыцкому языку
0
153
12:32 24.09.2018
Россия в течении двух недель передаст Сирии комплекс С-300
0
217
12:10 24.09.2018
В Роскосмосе не исключили создание вместе с США научной станции на Луне
0
216
12:05 24.09.2018
В России может быть повышен возраст продажи алкоголя
0
201
12:00 24.09.2018
Украина уже сейчас сдерживает РФ на восточных рубежах НАТО - Порошенко
0
241

Возврат к списку