Путин обсудил с Асадом поставку С-300 в Сирию

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Россииобсудил с президентом Сириипоставку российских комплексов С-300 в Сирию. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля."Президент России проинформировал [Асада] о решении реализовать ряд дополнительных мер в целях обеспечения безопасности российских военных в Сирии и укрепления системы противовоздушной обороны этой страны, включая передачу САР современного зенитного ракетного комплекса С-300", - говорится в сообщении.