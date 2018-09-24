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Путин обсудил с Асадом поставку С-300 в Сирию

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14:00 24.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Сирии Башаром Асадом поставку российских комплексов С-300 в Сирию. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Президент России проинформировал [Асада] о решении реализовать ряд дополнительных мер в целях обеспечения безопасности российских военных в Сирии и укрепления системы противовоздушной обороны этой страны, включая передачу САР современного зенитного ракетного комплекса С-300", - говорится в сообщении.

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