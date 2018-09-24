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Новости

Еврокомиссия подала в суд на Польшу

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16:32 24.09.2018 Источник: REGNUM

Брюссель подал в суд на Польшу, пытаясь добиться отмены судебной реформы, принятой правящей партией Польши «Право и справедливость» (PiS), передает немецкий телеканал N-TV 24 сентября.

Европейская комиссия подала иск в Европейский суд против Польши, поскольку введенный PiS закон об обязательном выходе судей на пенсию противоречит европейскому законодательству — подрывает принцип независимости судебных органов и нарушает принцип несменяемости судей. Если Европейский суд разделит мнение Еврокомиссии, Польша будет вынуждена отменить закон. В противном случае польскому государству грозят огромные штрафы.

Согласно этому закону, пенсионный возраст для судей верховного суда снизился с 70 до 65 лет. С начала июля власти воспользовались им, чтобы отправить на покой нескольких неугодных судей.

Польша отказалась изменять закон даже после нескольких требований из Брюсселя. В марте этого года Брюссель уже подавал иск против Польши из-за закона о судах общей юрисдикции.

Еврокомиссия уже начала дисциплинарную процедуру на основании 7 статьи Договора о ЕС, которая может привести к лишению голоса Варшавы в Совете ЕС. За эту меру должны проголосовать 22 из 28 стран ЕС, однако Великобритания и некоторые страны Центральной Европы не видят необходимости в подобной мере.  ИА REGNUM

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