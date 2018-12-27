Навальный рассказал о причинах своего задержания
17:15 24.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Блогер Алексей Навальный сообщил, что полиция обвинила его в организации несанкционированного митинга против пенсионных изменений, прошедшего 9 сентября на Тверской улице в центре столицы. Об этом он рассказал журналистам, говоря о причинах своего задержания, в Симоновском суде Москвы, где рассматривается его административное дело.
"Меня обвиняют в том, что 7 августа я посредством сети Интернет организовал митинг на Тверской улице. Из-за меня кидали различные предметы в патрульную машину, по моей вине был причинен физический вред двум сотрудникам полиции, а также из-за меня были рассыпаны мешки со строительным мусором", - сказал Навальный.
В отношении Навального составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 4 статьи 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, повлекшее причинение вреда здоровью или имуществу"). Ему грозит штраф до 300 тысяч рублей или административного ареста на срок до 20 суток.
Ранее о задержании блогера на выходе из спецприемника, где он отбыл 30 суток административного ареста за повторную организацию несанкционированного мероприятия в январе этого года, сообщила в "Твиттере" его пресс-секретарь Кира Ярмыш.
Новости
- 15:40 27.12.2018
- Путин рад, что оппозиционные кандидаты добиваются успехов на губернаторских выборах
- 15:12 27.12.2018
- Половина долгов по зарплате приходится на 7 регионов - Генпрокуратура РФ
- 15:00 27.12.2018
- На Украине запретили импорт крахмала и глюкозы из РФ
- 14:32 27.12.2018
- Противники "Платона" пожаловались в ЕСПЧ на преследования по политическим мотивам
- 14:12 27.12.2018
- Лолита Милявская сообщила, что Крым для нее останется украинским
- 14:00 27.12.2018
- ЦБ РФ аннулировал лицензии нескольких крупнейших форекс-дилеров
- 13:32 27.12.2018
- Фондовые индексы США восстановились после обвала
- 13:20 27.12.2018
- В Екатеринбурге планируют установить памятник пельменю
- 13:05 27.12.2018
- Военных моряков США перестанут сажать в карцер на хлеб и воду - NYT
- 13:00 27.12.2018
- Турция не намерена предоставлять США возможность исследовать ЗРС С-400 - источник в МИД
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать