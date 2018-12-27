0
0
1738
Новости

Навальный рассказал о причинах своего задержания

Добавить в избранное

17:15 24.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Блогер Алексей Навальный сообщил, что полиция обвинила его в организации несанкционированного митинга против пенсионных изменений, прошедшего 9 сентября на Тверской улице в центре столицы. Об этом он рассказал журналистам, говоря о причинах своего задержания, в Симоновском суде Москвы, где рассматривается его административное дело.

"Меня обвиняют в том, что 7 августа я посредством сети Интернет организовал митинг на Тверской улице. Из-за меня кидали различные предметы в патрульную машину, по моей вине был причинен физический вред двум сотрудникам полиции, а также из-за меня были рассыпаны мешки со строительным мусором", - сказал Навальный.

В отношении Навального составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 4 статьи 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, повлекшее причинение вреда здоровью или имуществу"). Ему грозит штраф до 300 тысяч рублей или административного ареста на срок до 20 суток.

Ранее о задержании блогера на выходе из спецприемника, где он отбыл 30 суток административного ареста за повторную организацию несанкционированного мероприятия в январе этого года, сообщила в "Твиттере" его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментарии отключены - материал старше 3 дней
24smi.org
Загрузка...

Новости

23:30 26.12.2018
Трамп заявил, что Америка из Ирака уходить не намерена
0
296
23:15 26.12.2018
Большая часть "серой зоны" в Донбассе под контролем ВСУ - власти Украины
0
308
22:30 26.12.2018
Трамп не собирается увольнять глав Минфина и ФРС США
0
333
21:20 26.12.2018
Австрийский репортер: Двух журналистов в Украине уже убили, я не хочу быть следующим...
0
455
20:32 26.12.2018
Силуанов: Базовых оснований говорить о нестабильности национальной валюты нет
0
384
19:50 26.12.2018
Глава Росгвардии: Мой внук, действительно, учится в Англии...
0
588
19:10 26.12.2018
Порошенко не хочет таскать волоком военные корабли из Черного в Азовское море
0
463
17:41 26.12.2018
Россия не собирается возводить искусственные барьеры для международного сотрудничества - Путин
0
476
17:12 26.12.2018
Свердловская чиновница Глацких уволилась по собственному желанию
0
469
17:00 26.12.2018
Удары Израиля по Сирии создали угрозу пассажирским самолетам - МО РФ
0
557

Возврат к списку