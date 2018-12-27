0
0
1768
Новости

Навальный рассказал о причинах своего задержания

Добавить в избранное

17:15 24.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Блогер Алексей Навальный сообщил, что полиция обвинила его в организации несанкционированного митинга против пенсионных изменений, прошедшего 9 сентября на Тверской улице в центре столицы. Об этом он рассказал журналистам, говоря о причинах своего задержания, в Симоновском суде Москвы, где рассматривается его административное дело.

"Меня обвиняют в том, что 7 августа я посредством сети Интернет организовал митинг на Тверской улице. Из-за меня кидали различные предметы в патрульную машину, по моей вине был причинен физический вред двум сотрудникам полиции, а также из-за меня были рассыпаны мешки со строительным мусором", - сказал Навальный.

В отношении Навального составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 4 статьи 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, повлекшее причинение вреда здоровью или имуществу"). Ему грозит штраф до 300 тысяч рублей или административного ареста на срок до 20 суток.

Ранее о задержании блогера на выходе из спецприемника, где он отбыл 30 суток административного ареста за повторную организацию несанкционированного мероприятия в январе этого года, сообщила в "Твиттере" его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментарии отключены - материал старше 3 дней
24smi.org
Загрузка...

Новости

15:12 27.12.2018
Половина долгов по зарплате приходится на 7 регионов - Генпрокуратура РФ
0
61
15:00 27.12.2018
На Украине запретили импорт крахмала и глюкозы из РФ
0
72
14:32 27.12.2018
Противники "Платона" пожаловались в ЕСПЧ на преследования по политическим мотивам
0
107
14:12 27.12.2018
Лолита Милявская сообщила, что Крым для нее останется украинским
0
140
14:00 27.12.2018
ЦБ РФ аннулировал лицензии нескольких крупнейших форекс-дилеров
0
137
13:32 27.12.2018
Фондовые индексы США восстановились после обвала
0
159
13:20 27.12.2018
В Екатеринбурге планируют установить памятник пельменю
0
163
13:05 27.12.2018
Военных моряков США перестанут сажать в карцер на хлеб и воду - NYT
0
169
13:00 27.12.2018
Турция не намерена предоставлять США возможность исследовать ЗРС С-400 - источник в МИД
0
181
12:32 27.12.2018
В РФ могут ввести бессрочный вид на жительство для иностранцев
0
219

Возврат к списку