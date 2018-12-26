0
0
1718
Новости

Навальный рассказал о причинах своего задержания

Добавить в избранное

17:15 24.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Блогер Алексей Навальный сообщил, что полиция обвинила его в организации несанкционированного митинга против пенсионных изменений, прошедшего 9 сентября на Тверской улице в центре столицы. Об этом он рассказал журналистам, говоря о причинах своего задержания, в Симоновском суде Москвы, где рассматривается его административное дело.

"Меня обвиняют в том, что 7 августа я посредством сети Интернет организовал митинг на Тверской улице. Из-за меня кидали различные предметы в патрульную машину, по моей вине был причинен физический вред двум сотрудникам полиции, а также из-за меня были рассыпаны мешки со строительным мусором", - сказал Навальный.

В отношении Навального составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 4 статьи 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, повлекшее причинение вреда здоровью или имуществу"). Ему грозит штраф до 300 тысяч рублей или административного ареста на срок до 20 суток.

Ранее о задержании блогера на выходе из спецприемника, где он отбыл 30 суток административного ареста за повторную организацию несанкционированного мероприятия в январе этого года, сообщила в "Твиттере" его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

17:00 26.12.2018
Удары Израиля по Сирии создали угрозу пассажирским самолетам - МО РФ
0
59
15:15 26.12.2018
Порошенко объявил о прекращении военного положения на Украине
0
73
14:12 26.12.2018
Проведен успешный пуск комплекса "Авангард" с гиперзвуковым боевым блоком - Кремль
0
63
13:05 26.12.2018
Эксперт рассказал, какие стратегические системы оружия США стягивает к границам РФ
0
84
09:05 26.12.2018
ПВО Сирии удалось отразить атаку израильских ВВС - СМИ
0
95
12:00 25.12.2018
Минск пригрозил ответить на размещение базы США в Польше
0
120
11:20 25.12.2018
Минобороны РФ намерено завершить очистку Арктики в 2019 году
0
109
10:05 25.12.2018
Военнослужащим разрешат переезд из-за болезней родных
0
121
21:00 24.12.2018
Натовские солдаты в Эстонии боятся получить обморожение
0
119
19:31 24.12.2018
Турция не рассматривает системы Patriot как альтернативу С-400
0
126

Возврат к списку