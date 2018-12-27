Меркель не будет посещать праздничный банкет по случаю визита Эрдогана - СМИ
17:00 24.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась посещать праздничный банкет, который устаивает глава государства Франк-Вальтер Штайнмайер по случаю визита президента Турции Тайипа Эрдогана 27-29 сентября. Об этом сообщил в понедельник на своем сайте журнал "Шпигель" со ссылкой на источники в правительстве.
Издание отмечает, что администрация главы государства всегда направляет канцлеру приглашение на подобные мероприятия. Однако в последний раз Меркель приезжала на государственный банкет в президентский дворец Бельвю во время официального визита королевы Великобритании Елизаветы II в 2015 году.
Последние годы ознаменовались существенным охлаждением отношений Берлина и Анкары, причиной чему стал целый ряд факторов. В первую очередь речь идет о задержаниях в Турции немецких граждан, прежде всего журналистов и правозащитников. Глава МИД ФРГ Хайко Маас называл предстоящую поездку турецкого лидера в Берлин шансом на нормализацию отношений.
В ходе визита Эрдоган проведет два раунда переговоров с Меркель.
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