Меркель не будет посещать праздничный банкет по случаю визита Эрдогана - СМИ
17:00 24.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась посещать праздничный банкет, который устаивает глава государства Франк-Вальтер Штайнмайер по случаю визита президента Турции Тайипа Эрдогана 27-29 сентября. Об этом сообщил в понедельник на своем сайте журнал "Шпигель" со ссылкой на источники в правительстве.
Издание отмечает, что администрация главы государства всегда направляет канцлеру приглашение на подобные мероприятия. Однако в последний раз Меркель приезжала на государственный банкет в президентский дворец Бельвю во время официального визита королевы Великобритании Елизаветы II в 2015 году.
Последние годы ознаменовались существенным охлаждением отношений Берлина и Анкары, причиной чему стал целый ряд факторов. В первую очередь речь идет о задержаниях в Турции немецких граждан, прежде всего журналистов и правозащитников. Глава МИД ФРГ Хайко Маас называл предстоящую поездку турецкого лидера в Берлин шансом на нормализацию отношений.
В ходе визита Эрдоган проведет два раунда переговоров с Меркель.
Комментарии отключены - материал старше 3 дней
Новости
- 15:12 27.12.2018
- Половина долгов по зарплате приходится на 7 регионов - Генпрокуратура РФ
- 15:00 27.12.2018
- На Украине запретили импорт крахмала и глюкозы из РФ
- 14:32 27.12.2018
- Противники "Платона" пожаловались в ЕСПЧ на преследования по политическим мотивам
- 14:12 27.12.2018
- Лолита Милявская сообщила, что Крым для нее останется украинским
- 14:00 27.12.2018
- ЦБ РФ аннулировал лицензии нескольких крупнейших форекс-дилеров
- 13:32 27.12.2018
- Фондовые индексы США восстановились после обвала
- 13:20 27.12.2018
- В Екатеринбурге планируют установить памятник пельменю
- 13:05 27.12.2018
- Военных моряков США перестанут сажать в карцер на хлеб и воду - NYT
- 13:00 27.12.2018
- Турция не намерена предоставлять США возможность исследовать ЗРС С-400 - источник в МИД
- 12:32 27.12.2018
- В РФ могут ввести бессрочный вид на жительство для иностранцев
комментарии(0)