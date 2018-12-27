0
0
1463
Новости

Польша построит канал через Балтийскую косу для большей независимости от РФ

Добавить в избранное

17:40 24.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проект строительства морского канала, пересекающего Балтийскую (или Вислинскую, как ее называют в Польше) косу, который соединит город-порт Эльблонг с Балтийским морем, важен для независимости и суверенитета республики. Об этом заявил в понедельник лидер правящей в Польше партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский в интервью Польскому радио.

По его словам, строительство канала начнется в течение ближайшего месяца. Отвечая на вопрос о негативном отношении России к этому проекту, Качиньский указал, что российская сторона всегда была против, но Польша не намерена отказываться от своих планов.

Как подчеркнул политик, эта инвестиция - "демонстрация того, что времена, когда россияне диктовали нам (полякам - прим. ТАСС), что мы можем, а чего не можем на нашей территории, прошли". "Это важно с точки зрения статуса Польши. Польша должна окончательно сбросить с себя все остаточные признаки зависимого государства", - добавил он.

Согласно планам Польши, строительство канала, пересекающего Балтийскую косу, начнется к концу 2018 года. Как утверждают в Варшаве, он будет построен при согласии Еврокомиссии в полном соответствии с законодательством Евросоюза и с экологическими нормами. Касаясь протеста российской стороны, которая выступает против этого проекта из-за угрозы экологии, министр морского хозяйства и внутреннего судоходства Польши Марек Грубарчик заявил, что "в текущей геополитической ситуации можно обойти стороной" эти аргументы.

Как ожидается, строительство канала завершится в 2022 году. Стоимость проекта оценивается в 880 млн злотых (220 млн долларов). Новый канал протяженностью 1,3 км и глубиной 5 м соединит Калининградский (Вислинский) залив с Гданьским заливом. Благодаря ему в морской порт Эльблонга смогут заходить корабли длиной до 100 м, шириной до 20 м и осадкой до 4 м.

В настоящее время суда попадают в Эльблонг через территориальные воды России. Этот режим регулируется специальным контрактом на навигационные права, заключенным между государствами.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментарии отключены - материал старше 3 дней
24smi.org
Загрузка...

Новости

23:30 26.12.2018
Трамп заявил, что Америка из Ирака уходить не намерена
0
328
23:15 26.12.2018
Большая часть "серой зоны" в Донбассе под контролем ВСУ - власти Украины
0
343
22:30 26.12.2018
Трамп не собирается увольнять глав Минфина и ФРС США
0
368
21:20 26.12.2018
Австрийский репортер: Двух журналистов в Украине уже убили, я не хочу быть следующим...
0
491
20:32 26.12.2018
Силуанов: Базовых оснований говорить о нестабильности национальной валюты нет
0
411
19:50 26.12.2018
Глава Росгвардии: Мой внук, действительно, учится в Англии...
0
620
19:10 26.12.2018
Порошенко не хочет таскать волоком военные корабли из Черного в Азовское море
0
492
17:41 26.12.2018
Россия не собирается возводить искусственные барьеры для международного сотрудничества - Путин
0
498
17:12 26.12.2018
Свердловская чиновница Глацких уволилась по собственному желанию
0
492
17:00 26.12.2018
Удары Израиля по Сирии создали угрозу пассажирским самолетам - МО РФ
0
580

Возврат к списку