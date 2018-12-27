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Польша построит канал через Балтийскую косу для большей независимости от РФ

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17:40 24.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проект строительства морского канала, пересекающего Балтийскую (или Вислинскую, как ее называют в Польше) косу, который соединит город-порт Эльблонг с Балтийским морем, важен для независимости и суверенитета республики. Об этом заявил в понедельник лидер правящей в Польше партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский в интервью Польскому радио.

По его словам, строительство канала начнется в течение ближайшего месяца. Отвечая на вопрос о негативном отношении России к этому проекту, Качиньский указал, что российская сторона всегда была против, но Польша не намерена отказываться от своих планов.

Как подчеркнул политик, эта инвестиция - "демонстрация того, что времена, когда россияне диктовали нам (полякам - прим. ТАСС), что мы можем, а чего не можем на нашей территории, прошли". "Это важно с точки зрения статуса Польши. Польша должна окончательно сбросить с себя все остаточные признаки зависимого государства", - добавил он.

Согласно планам Польши, строительство канала, пересекающего Балтийскую косу, начнется к концу 2018 года. Как утверждают в Варшаве, он будет построен при согласии Еврокомиссии в полном соответствии с законодательством Евросоюза и с экологическими нормами. Касаясь протеста российской стороны, которая выступает против этого проекта из-за угрозы экологии, министр морского хозяйства и внутреннего судоходства Польши Марек Грубарчик заявил, что "в текущей геополитической ситуации можно обойти стороной" эти аргументы.

Как ожидается, строительство канала завершится в 2022 году. Стоимость проекта оценивается в 880 млн злотых (220 млн долларов). Новый канал протяженностью 1,3 км и глубиной 5 м соединит Калининградский (Вислинский) залив с Гданьским заливом. Благодаря ему в морской порт Эльблонга смогут заходить корабли длиной до 100 м, шириной до 20 м и осадкой до 4 м.

В настоящее время суда попадают в Эльблонг через территориальные воды России. Этот режим регулируется специальным контрактом на навигационные права, заключенным между государствами.

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