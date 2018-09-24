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Цена на нефть марки Brent превысила 81 доллар за баррель

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18:52 24.09.2018 Источник: Газета.Ru

Стоимость нефти марки Brent превысила 81 доллар за баррель. Это произошло впервые с 21 ноября 2014 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,9%.

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