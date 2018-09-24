Хейли и Помпео: "В администрации Трампа не обсуждали его отстранение"
19:07 24.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госсекретарь США Майкл Помпео и американский постпред при ООН Никки Хейли опровергли данные, что окружение американского президента Дональда Трампа обсуждало вариант его отстранения от власти.
"Как я уже сказала вчера, я буквально никогда не присутствовала в Белом доме при каком-либо таком разговоре, я не в курсе того, чтобы кто-либо из членов [администрации] говорил о чем-то похожем, это совершенно абсурдно", - сказала Хейли в понедельник на брифинге для журналистов в гостинице "Хилтон" в Нью-Йорке. "Я также был с Администрацией [президента США] с самого начала, но никто со мной ничего не обсуждал о 25-й поправке", - указал в свою очередь Помпео.
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