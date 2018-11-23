Кремль не считает, что Ким Чон Ян стал главой Интерпола в результате давления - Песков

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не считает результат выборов главы Интерпола следствием давления, хотя оно и было беспрецедентным. Об этом пресс-секретарь президента РФзаявил журналистам, отвечая на соответствующий вопрос."Нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле результаты выборов главы Интерпола следствием давления."На выборах победил кандидат из Южной Кореи, мы сожалеем, что это не наш кандидат, - отметил представитель Кремля. - Но тем не менее, нет никаких оснований не соглашаться с этими результатами выборов". "Можно, конечно, говорить о том, что выборы проходили в атмосфере беспрецедентного давления и вмешательства в эти выборы, - добавил он. - Выборы были сложными".В среду исполняющий обязанности президента Интерпола Ким Чон Ян был избран новым главой Международной организации уголовной полиции (Интерпол). Выборы состоялись на 87-й Генеральной ассамблее Интерпола в Дубае. Прежний глава организации Мэн Хунвэй подал в отставку в октябре после того, как был задержан в Китае по подозрению в коррупции.Группа американских сенаторов из обеих партий в понедельник опубликовала текст открытого письма президенту США Дональду Трампу, в котором они просили его повлиять на членов Генеральной ассамблеи Интерпола, чтобы не дать россиянину Александру Прокопчуку стать новым главой организации. Российский кандидат с 2011 года является начальником Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ, с 2016 года - вице-президент Международной организации уголовной полиции.