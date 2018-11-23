Кремль не считает, что Ким Чон Ян стал главой Интерпола в результате давления - Песков
14:12 21.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль не считает результат выборов главы Интерпола следствием давления, хотя оно и было беспрецедентным. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
"Нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле результаты выборов главы Интерпола следствием давления.
"На выборах победил кандидат из Южной Кореи, мы сожалеем, что это не наш кандидат, - отметил представитель Кремля. - Но тем не менее, нет никаких оснований не соглашаться с этими результатами выборов". "Можно, конечно, говорить о том, что выборы проходили в атмосфере беспрецедентного давления и вмешательства в эти выборы, - добавил он. - Выборы были сложными".
В среду исполняющий обязанности президента Интерпола Ким Чон Ян был избран новым главой Международной организации уголовной полиции (Интерпол). Выборы состоялись на 87-й Генеральной ассамблее Интерпола в Дубае. Прежний глава организации Мэн Хунвэй подал в отставку в октябре после того, как был задержан в Китае по подозрению в коррупции.
Группа американских сенаторов из обеих партий в понедельник опубликовала текст открытого письма президенту США Дональду Трампу, в котором они просили его повлиять на членов Генеральной ассамблеи Интерпола, чтобы не дать россиянину Александру Прокопчуку стать новым главой организации. Российский кандидат с 2011 года является начальником Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ, с 2016 года - вице-президент Международной организации уголовной полиции.
Новости
- 20:45 23.11.2018
- СМИ: Акция протеста против возвращения Саакашвили к власти прошла в Батуми
- 20:05 23.11.2018
- Андрей Воробьёв: Мы должны эффективно реализовать проекты, о которых говорил президент
- 19:45 23.11.2018
- США игнорируют все, что не совпадает с их интересами - постпред РФ при ОЗХО
- 19:15 23.11.2018
- Угроза взрыва в Большом театре оказалась ложной
- 18:45 23.11.2018
- Голодец выступает за более доступное образование в сфере культуры для детей
- 18:15 23.11.2018
- Диалог важнее, чем искусственные сроки по урегулированию конфликта в Сирии - Лавров
- 17:40 23.11.2018
- Цена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель
- 17:12 23.11.2018
- Украина в 2019 г. направит на погашение внешнего и внутреннего долга $14,3 млрд
- 17:00 23.11.2018
- Хиллари Клинтон изменила отношение к миграции
- 16:32 23.11.2018
- Шнуров объяснил, почему не выступает на Украине
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать