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Яровая подготовила проект об ужесточении правил приобретения оружия с 18 до 21 года

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14:32 21.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая разработала законопроект, который ужесточает правила приобретения огнестрельного гладкоствольного оружия для лиц в возрасте от 18 до 21 года. Об этом сообщила в среду пресс- служба парламентария. Документ поддержан руководством профильных думских комитетов и направлен в экспертный совет фракции "Единая Россия".

По словам депутата, предлагается ввести три дополнительных требования для получения охотничьего билета и лицензии на приобретение огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия для этой возрастной категории: "предоставление справки и характеристики с места работы; справки о доходах, копии налоговой декларации или иного документа, подтверждающего размер и источник дохода; собеседование при получении лицензии на приобретение оружия".

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