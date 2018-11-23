Яровая подготовила проект об ужесточении правил приобретения оружия с 18 до 21 года

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-спикер Госдумыразработала законопроект, который ужесточает правила приобретения огнестрельного гладкоствольного оружия для лиц в возрасте от 18 до 21 года. Об этом сообщила в среду пресс- служба парламентария. Документ поддержан руководством профильных думских комитетов и направлен в экспертный совет фракции "Единая Россия".По словам депутата, предлагается ввести три дополнительных требования для получения охотничьего билета и лицензии на приобретение огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия для этой возрастной категории: "предоставление справки и характеристики с места работы; справки о доходах, копии налоговой декларации или иного документа, подтверждающего размер и источник дохода; собеседование при получении лицензии на приобретение оружия".