Росгвардия приобрела лазерные излучатели для разгона митингов - СМИ
15:32 21.11.2018 Источник: Эхо Москвы
Росгвардия закупила лазерные излучатели для разгона митингов. Об этом сообщает сайт «Открытые медиа» со ссылкой на госконтракт, который был заключен еще в мае. Речь идет о двух автомобилях, оснащенных системой комплексного нелетального воздействия, включающий в себя лазерный излучатель.
Стоимость контракта – более шестидесяти пяти миллионов рублей, он должен быть исполнен к концу ноября. Победителем стала компания АСБ Плюс, она была единственным участником конкурса. Эхо Москвы
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