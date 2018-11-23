Задержанный с бомбой в Осло россиянин планировал теракт в Норвегии - газета

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полицейская служба безопасности Норвегии (ПСБ) получила информацию о том, что 18-летний гражданин РФ, который в апреле прошлого года был задержан в центре Осло с маломощным взрывным устройством, планировал совершение теракта в стране с использованием своего автомобиля. Об этом сообщила в среду газета "Верденс ганг" со ссылкой на ПСБ.

Юноша, которому на момент задержания было 17 лет, ранее получил один год условно за незаконное обращение со взрывчаткой. Затем, в сентябре этого года, Верховный суд Норвегии сократил ему наказание до 10 месяцев. В конце сентября он был вновь задержан, поскольку ПСБ решила через Окружной суд Осло добиваться его высылки из страны, это дело пока находится в стадии рассмотрения.

В ПСБ и Минюсте Норвегии считают, что молодой человек "представляет угрозу базовым национальным интересам" страны. Полицейская служба безопасности располагает данными о том, что он якобы планировал совершить теракт с помощью принадлежащего ему автомобиля "Фольксваген". При этом сам россиянин заявлял в полицию о том, что этот автомобиль был у него украден.

По сведениям ПСБ, выйдя на свободу после задержания из- за взрывного устройства, гражданин РФ "контактировал с радикальным исламским сообществом в Осло" и "полиция неоднократно видела его вместе с центральными фигурами этого сообщества".

Формальное расследование по подозрению в планировании теракта в отношении россиянина не начато, поскольку ПСБ стремится решить вопрос с его депортацией из Норвегии, указала "Верденс ганг".