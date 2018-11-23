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Новости

ГЛОНАСС к 2023 году получит шесть спутников на высокоэллиптической орбите

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16:12 21.11.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

ГЛОНАСС получит шесть спутников на высокоэллиптической орбите к 2023 году. Орбитальная группировка будет предоставлять услуги высокоточной навигации, говорится в презентации первого замглавы Роскосмоса Юрия Урличича.

По его словам, в трёх орбитальных плоскостях будут находиться по два космических аппарата. Говорит Москва

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