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ВТО учредила третейскую группу по спору РФ и США из-за пошлин на сталь и алюминий - МЭР

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17:00 21.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всемирная торговая организация 21 ноября учредила третейскую группу по спору России против США из-за пошлин на сталь и алюминий. Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития РФ.

"На заседании Органа по разрешению споров (ОРС) Всемирной торговой организации 21 ноября 2018 г. было принято решение об учреждении третейской группы в споре, инициированном Россией для обжалования дополнительных пошлин США в отношении импорта стали и алюминия", - сообщила пресс-служба министерства.

Помимо России пошлины обжалуют Китай, Индия, ЕС, Канада, Мексика, Норвегия, Швейцария и Турция. По данным МЭР, "эти споры выходят на стадию рассмотрения третейскими группами практически синхронно, в большинстве из них учреждение групп состоялось также 21 ноября 2018 года".

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