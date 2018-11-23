ВТО учредила третейскую группу по спору РФ и США из-за пошлин на сталь и алюминий - МЭР

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всемирная торговая организация 21 ноября учредила третейскую группу по спору России против США из-за пошлин на сталь и алюминий. Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития РФ."На заседании Органа по разрешению споров (ОРС) Всемирной торговой организации 21 ноября 2018 г. было принято решение об учреждении третейской группы в споре, инициированном Россией для обжалования дополнительных пошлин США в отношении импорта стали и алюминия", - сообщила пресс-служба министерства.Помимо России пошлины обжалуют Китай, Индия, ЕС, Канада, Мексика, Норвегия, Швейцария и Турция. По данным МЭР, "эти споры выходят на стадию рассмотрения третейскими группами практически синхронно, в большинстве из них учреждение групп состоялось также 21 ноября 2018 года".