США намерены увеличить военное присутствие в Арктике

17:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

США планируют увеличить военное присутствие в Арктике. Об этом говорится в официальном отчёте Счётной палаты США.

Отмечается, что с 1981 года площадь морского льда в Арктике значительно сократилась, а эти изменения могут способствовать наращиванию коммерческой деятельности в регионе. Всё это вынуждает Соединённые Штаты увеличить присутствие своих вооружённых сил и сил внутренней безопасности, подчёркивается в отчёте Счётной палаты США.

Ранее сообщалось, что в октябре впервые за 27 лет авианосец ВМС США вошёл в Арктику. Говорит Москва