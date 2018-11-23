ВТО рассмотрит претензии США к Китаю по защите прав интеллектуальной собственности
18:30 21.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Орган Всемирной торговой организации (ВТО) по разрешению споров (ОРС) принял по запросу США решение об учреждении третейской группы для рассмотрения спора с Китаем о защите прав интеллектуальной собственности. Об этом сообщил в среду журналистам торговый представитель в Женеве.
"ОРС согласился со вторым запросом со стороны Соединенных Штатов об учреждении панели арбитров для рассмотрения некоторых мер Китая, относящихся к защите прав интеллектуальной собственности", - отметил он.
В Вашингтоне неоднократно обвиняли Китай в том, что он проводит политику, направленную на получение американских технологий и инноваций за счет создания несправедливых рыночных условий. В частности, в опубликованном во вторник отчете представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера говорится, что "китайское правительство продолжает координировать или создавать несправедливые условия для систематического инвестирования в американские компании или их приобретения китайскими компаниями с целью получения передовых технологий и интеллектуальной собственности".
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