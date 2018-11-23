Модный показ в Шанхае отложен из-за скандала в социальных сетях

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Итальянский дом моды Dolce&Gabbana ("Дольче энд Габбана") вынужден был отложить намеченный на среду показ в Шанхае из-за скандала в китайских социальных сетях вокруг появившегося в интернете рекламного ролика компании и якобы некорректных высказываний самого Стефано Габбана о Китае и его культуре. Сообщение о переносе мероприятия на неопределенный срок появилось в официальном аккаунте Dolce&Gabbana в китайской социальной сети "Вэйбо" (аналог "Твиттер").

Началось все с публикации видеороликов дома моды в "Фейсбуке", "Твиттере" и "Вэйбо", в которых китайская модель пытается есть пиццу, спагетти и канноли. При этом голос за кадром язвительно комментирует ее неудачные попытки использовать для этого палочки фразами, которые многие китайские интернет-пользователи сочли унизительными и даже расистскими. Эти на первый взгляд безобидные ролики вызвали оживленные споры в "Вэйбо" и быстро вышли в топы самых обсуждаемых.

На итальянский дом моды обрушилась волна гнева и всевозможных обвинений со стороны местных интернет- пользователей. В некоторых постах звучали откровенные призывы отменить шоу и бойкотировать одежду бренда D&G, а также напоминания о том, что итальянский дом моды уже не в первый раз сталкивается с проблемами подобного рода в Китае. Реакция последовала довольно быстро, в местных соцсетях многие китайские звезды, собиравшиеся посетить показ, заявили о том, что не будут принимать участие в мероприятиях дома моды.

Масла в огонь подлили и появившиеся в "Вэйбо" скриншоты сообщений, которые приписываются одному из основателей дома моды - Стефано Габбана. В переписке он якобы заявляет, что видео "было удалено из китайских соцсетей, поскольку" его "офис глуп, как и большинство китайцев". Кроме того, в сообщениях, авторство которых приписываются модельеру, он нелицеприятно отозвался о самом Китае, его культуре, в том числе о гастрономических пристрастиях китайцев, пообещав в будущих интервью называть КНР страной экскрементов, где едят собак.

Позже итальянский дом моды, да и сам Габбана, открестились от этих комментариев, заявив в социальных сетях, что стали жертвой взлома аккаунта. "Мой аккаунт в "Инстаграме" был взломан, мой офис сейчас работает над этим. Я люблю Китай и китайскую культуру. Я приношу глубокие извинения за то, что произошло", - говорится в сообщении Габбана в "Инстаграме".