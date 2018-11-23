Правительство Косово должно немедленно отменить решение о введении таможенных пошлин - Могерини
22:30 21.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство непризнанного Косова должно немедленно отменить решение о введении таможенных пошлин в размере 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины (БиГ). Об этом заявила в среду глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
"Правительство Косова должно немедленно аннулировать эти решения", - говорится в ее заявлении.
В документе отмечается, что это решение Косова "является очевидным нарушением Соглашения стран Центральной Европы о свободном товарообмене (CEFTA), а также противоречит духу Соглашения об ассоциации и стабилизации между ЕС и Косовом".
Непризнанное Косово ввело таможенные пошлины в размере 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины ранее в среду. В ответ президент Сербии Александар Вучич назначил экстренные встречи с послами России, Китая, США, Великобритании, Франции, Германии и Италии, а также созвал экстренное заседание Совета безопасности страны. Премьер Боснии и Герцеговины Денис Звиздич со своей стороны заявил, что такое решение Косова является ошибочным и разрушает CEFTA.
Сербские и боснийские власти считают, что новые пошлины Приштины являются ответом на ее неудачную попытку вступления в Интерпол, которую власти непризнанного образования восприняли очень болезненно. Во вторник Генеральная ассамблея Международной организации уголовной полиции отказалась принять Косово в организацию, несмотря на давление ряда западных стран. Против вступления самопровозглашенной республики в Интерпол проголосовало 51 государство, в том числе Россия, Китай и Испания, за принятие высказались 68 стран, воздержались 16. Для принятия в Интерпол косоварам необходимо было набрать две трети голосов.
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