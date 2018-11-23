МВД сократит сроки выдачи загранпаспорта

09:20 Источник: РБК

Министерство внутренних дел России подготовило проект приказа о сокращении сроков оформления заграничных паспортов россиянам, которые подают документы по месту фактического пребывания. Сейчас срок оформления паспорта в данном случае составляет четыре месяца, ведомство предлагает ограничить его тремя месяцами, следует и проекта документа, который опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к проекту приказа сказано, что он подготовлен во исполнение соответствующего закона. Госдума приняла его в феврале 2018 года. Речь идет о поправках в закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». РБК